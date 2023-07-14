Глава Пентагона Остин озвучил главную трудность в контрнаступлении ВСУ

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Процесс зачистки минных полей стал главной проблемой в скорости контрнаступления ВСУ, заявил американский министр обороны Ллойд Остин.

Фото: russian.rt.com

По его словам, этот процесс долгий и трудоёмкий.

"Зачистка минных полей является тем, что представляет для них наибольшую трудность", — цитирует главу Пентагона CNN.

Остин уточнил, что якобы у украинской армии по-прежнему остаются "большие силы" для контрнаступления.