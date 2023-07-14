Североатлантический альянс был готов менять курс в отношении Украины из-за агрессивного заявления президента Украины Владимира Зеленского о недостаточной поддержке НАТО.
Агрессивное заявление Зеленского по НАТО "потрясло" Белый дом, заявили американские журналисты.
"Твит настолько потряс Белый дом, что официальные лица США, участвующие в этом процессе, рассматривали возможность отмены "приглашения" Киеву", — передаёт Washington Post.
Как подчеркнули авторы, после выпада Зеленского некоторые делегаты на саммите НАТО в Вильнюсе задумались, как решить вопрос, чтобы затянуть вступление Украины в альянс.
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