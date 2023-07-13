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Политолог Кот: Зеленскому публично "дали по башке" на саммите НАТО

1:22
Мир

Политолог Юрий Кот высказался по поводу приёма украинского лидера Владимира Зеленского на саммите НАТО. Президент Украины подвергся публичному унижению, ему на саммите НАТО "дали по башке", пишет "Царьград".

Политолог Кот: Зеленскому публично "дали по башке" на саммите НАТО
Фото: https://mosregtoday.ru

Эксперт обратил внимание на то, что Зеленского во время саммита прилюдно поставили на место из-за его вызывающего поведения.

Ранее Reuters написал, что один из глав стран НАТО посоветовал Зеленскому "остыть". Позже в издании Europe Diplomatic отметили, что выпад украинского президента напоминает поведение "капризной примадонны", считающей, что все ей должны.

"Он вёл себя вызывающе, и ему дали по башке. Безусловно, его там поставили в очень неудобную позицию, при всех унизили и оскорбили", — сказал Кот.

Тем не менее политолог полагает, что Запад и дальше продолжит оказывать Украине военную помощь, вне зависимости от отношения лидеров стран Альянса к Зеленскому. Кот считает, что для Запада не так важно, кто является президентом Украины, для него намного важнее, что Украину ещё пока можно использовать как средство борьбы против России.

Кот уверен, что саммит показал намерение США разжечь противостояние Европы с Россией, чтобы освободить силы и ресурсы для борьбы с Китаем.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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