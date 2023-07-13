После саммита: Украины в Великобритании назвал "нездоровым" заявление Зеленского

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Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, вполне вероятно, в скором времени может сменить место работы. Или вовсе остаться без неё. Дело в том, что он весьма критически отозвался о высказываниях Владимира Зеленского.

Фото: Офис президента Украины

"Я думаю, он ответил немного с сарказмом в его вчерашнем заявлении… Он сказал, что каждое утро он будет просыпаться и звонить (министру обороны Великобритании) Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его… Я не думаю, что это здоровый сарказм", — заявил посол в комментарии Sky News.

При этом Пристайко счёл нужным добавить, что России не нужно показывать противоречия между Украиной и Западом.

Накануне министр обороны Великобритании заявил, что Украине следовало бы быть более благодарной странам Запада. А в том, что касается требований Киева относительно поставок вооружений, Уоллес сообщил, что "мы не Amazon".

Раздражённый комментарий Уоллеса не прошёл мимо внимания Зеленского. Который прокомментировал это таким образом: "Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю".

А затем он записал видеообращение, во время которого 47 раз сказал "спасибо" после просьбы западных политиков и чиновников "остыть" и быть более благодарным.

"Я благодарю президента Байдена и всю Америку. <…> Спасибо Литве за организацию саммита. <…> Спасибо Нидерландам, <…> Дании, <…> Франции и господину президенту Макрону", — перечислил в видеообращении Зеленский.

Данные комментарии едва ли можно счесть комплиментарными. Когда стало известно, что НАТО на саммите в Вильнюсе не собирается приглашать Украину вступить в альянс, Зеленский тоже выдал порцию едких заявлений на сей счёт.

Что, по сообщениям западной прессы, в делегациях стран НАТО восприняли с раздражением. Собственно, после этого и последовал комментарий Уоллеса. И это то, что прозвучало публично. Можно только предполагать, что говорили Зеленскому в ходе двусторонних переговоров.

Судя по его видео с несколькими десятками "благодарностей", говорили вещи не самые приятные. Хотя официально в Киеве заявляют, что саммит Северо-Атлантического альянса для Украины был весьма успешным.