Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Куликов

После саммита: Украины в Великобритании назвал "нездоровым" заявление Зеленского

2:31
Мир

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, вполне вероятно, в скором времени может сменить место работы. Или вовсе остаться без неё. Дело в том, что он весьма критически отозвался о высказываниях Владимира Зеленского.

После саммита: Украины в Великобритании назвал "нездоровым" заявление Зеленского
Фото: Офис президента Украины

"Я думаю, он ответил немного с сарказмом в его вчерашнем заявлении… Он сказал, что каждое утро он будет просыпаться и звонить (министру обороны Великобритании) Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его… Я не думаю, что это здоровый сарказм", — заявил посол в комментарии Sky News.

При этом Пристайко счёл нужным добавить, что России не нужно показывать противоречия между Украиной и Западом.

Накануне министр обороны Великобритании заявил, что Украине следовало бы быть более благодарной странам Запада. А в том, что касается требований Киева относительно поставок вооружений, Уоллес сообщил, что "мы не Amazon".

Раздражённый комментарий Уоллеса не прошёл мимо внимания Зеленского. Который прокомментировал это таким образом: "Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю".

А затем он записал видеообращение, во время которого 47 раз сказал "спасибо" после просьбы западных политиков и чиновников "остыть" и быть более благодарным.

"Я благодарю президента Байдена и всю Америку. <…> Спасибо Литве за организацию саммита. <…> Спасибо Нидерландам, <…> Дании, <…> Франции и господину президенту Макрону", — перечислил в видеообращении Зеленский.

Данные комментарии едва ли можно счесть комплиментарными. Когда стало известно, что НАТО на саммите в Вильнюсе не собирается приглашать Украину вступить в альянс, Зеленский тоже выдал порцию едких заявлений на сей счёт.

Что, по сообщениям западной прессы, в делегациях стран НАТО восприняли с раздражением. Собственно, после этого и последовал комментарий Уоллеса. И это то, что прозвучало публично. Можно только предполагать, что говорили Зеленскому в ходе двусторонних переговоров.

Судя по его видео с несколькими десятками "благодарностей", говорили вещи не самые приятные. Хотя официально в Киеве заявляют, что саммит Северо-Атлантического альянса для Украины был весьма успешным.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы великобритания вадим пристайко
Новости
В России могут ввести новые наказания для уклонистов вслед за ограничением права управлять автомобилем
Экс-разведчик ВС США Риттер: после саммита в Вильнюсе Украину ждёт коллапс
Эндокринолог объяснила, как избавиться от болей в мышцах после физических нагрузок
Полковник Головатюк объяснил, как отстранение генерала Попова повлияет на ход СВО
Экс-разведчик ВС США Риттер назвал российское оружие, которому не могут противостоять ВСУ
Алла Пугачёва тратит 15 млн рублей в месяц на аренду виллы в Юрмале
Чубайс дал о себе знать, представившись "независимым исследователем" из Великобритании
Российская туристка рассказала, чем заменить пляжный отдых в Анталии во время жары
Вынужденный тигмоморфогенез: важный процесс в жизни растений
МК: полковник Матвийчук раскрыл цель российского удара по острову Змеиный
Популярное
Зеленский привёл в ярость делегацию США заявлением о НАТО и Украине

Американская делегация на саммите в Вильнюсе была в ярости от заявления Зеленского, заявили журналисты.

WP: делегация США пришла в ярость из-за заявления Зеленского о НАТО и Украине
Hlavné správy: европейцев шокировали беженцы, массово поехавшие из Чехии на Украину в отпуск
Безумные поступки украинцев шокировали жителей Европы
Может вылететь в трубу: фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву" не спасёт приезд Пугачёвой
Эрдоган рассказал о реакции РФ на передачу "азовцев"* Украине
Отто фон Бисмарк не хотел уходить в отставку из-за России Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин
Кровавая жестокость: сняли скальп с парня из-за его экстравагантной причёски
Опубликовано заявление генерала Попова об отстранении
Турчак высказался по ситуации с обращением генерала Попова
Турчак высказался по ситуации с обращением генерала Попова
Последние материалы
Экс-разведчик ВС США Риттер: после саммита в Вильнюсе Украину ждёт коллапс
Полковник Головатюк объяснил, как отстранение генерала Попова повлияет на ход СВО
Эндокринолог объяснила, как избавиться от болей в мышцах после физических нагрузок
Экс-разведчик ВС США Риттер назвал российское оружие, которому не могут противостоять ВСУ
Как отдохнуть в Африке: знакомимся с Экваториальной Гвинеей
Алла Пугачёва тратит 15 млн рублей в месяц на аренду виллы в Юрмале
Чубайс дал о себе знать, представившись "независимым исследователем" из Великобритании
Российская туристка рассказала, чем заменить пляжный отдых в Анталии во время жары
Алёна Полынь: простой ритуал поможет в трудную минуту
Вынужденный тигмоморфогенез: важный процесс в жизни растений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников