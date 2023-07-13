Борис Джонсон: самым большим врагом Киева в Европе становится усталость от Украины

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Экс-премьер Британии Борис Джонсон считает, что усталость европейских стран от украинского конфликта становится самым большим врагом киевского режима.

Фото: Фото с личного Instagram*-аккаунта Бориса Джонсона

По его словам, партнёры Киева "истощены". Он добавил, что в Евросоюзе появились сомнения по поводу способности ВСУ одержать победу в противостоянии с Россией. При этом политик призвал европейских лидеров не останавливать поддержку Украины.

"Помимо армии РФ, самым большим врагом украинцев в конфликте является "усталость от Украины", — сообщает CNN со ссылкой на Джонсона.

В сюжете телеканала отмечается, что экс-премьер Великобритании одобряет решение Вашингтона по передаче кассетных снарядов Украине. Такие бомбы необходимы ВСУ на фоне дефицита вооружений, сказано в материале.

Ранее обозреватель American Conservative Дуг Бэндоу заявил, что Европа устала от украинского конфликта и его финансирования. Он убеждён: страны ЕС не станут ввязываться в противостояние с ВС России.