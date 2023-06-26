American Conservative: никто в Европе не пойдёт войной на Россию ради Украины

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В Европе устали от украинского конфликта и его финансирования, заявили американские аналитики. По их мнению, никто из европейских членов НАТО не станет ввязываться в реальную войну с Россией ради Незалежной, считает обозреватель Дуг Бэндоу.

По его словам, украинская сторона требует от европейцев солидарности, однако никто не станет рисковать собственной страной.

"Многие признали, что население их стран устало от предоставления Киеву материальной помощи. В связи с этим у меня возник вполне естественный вопрос: а станут ли эти люди сражаться, если НАТО вступит в реальную войну с Россией?" — написал обозреватель American Conservative.

Как подчеркнул автор, "страстная поддержка" Незалежной есть до тех пор, пока конфликт не перешёл на новый уровень эскалации, который будет угрожать безопасности Европы.