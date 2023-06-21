Британский генерал Редфорд: Лондон рискует лишиться позиции в НАТО из-за сокращения армии

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Лондон рискует потерять влияние на Североатлантический альянс и статус ведущего военного партнёра блока из-за сокращения своей армии, заявил заместитель верховного главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе, британский генерал Тим Редфорд.

Фото: karaulovlife.ru

По словам генерала, Лондон продолжает жить "старыми воспоминаниями", а не оснащать армию, чтобы соответствовать статусу партнёра НАТО.

"Мы располагаем влиянием в НАТО, у нас удачная позиция здесь. Я беспокоюсь, что если мы не будем инвестировать (в армию. — Прим. ред.), не создадим свою производственную базу и не будем показывать лидерство, то мы можем утратить это положение", — заявил Редфорд The Daily Telegraph.

По его мнению, армия Британии слишком мала для того, чтобы удержать позиции в Североатлантическом альянсе, несмотря на то, что страна не входит в блок.