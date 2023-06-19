Нарышкин объяснил, кто придёт на место воюющих украинцев, когда те "закончатся"

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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин дал свой прогноз по поводу того, кто заменит на поле боя украинских военных, когда их совсем не останется.

Фото: krmlin.ru

Глава СВР считает, что стратегия США и Британии в этом плане особенно цинична, потому что они планируют, что место погибших украинцев на поле боя займут поляки и немцы.

Нарышкин отметил, что его прогноз основан в числе прочего на документальных материалах, а не на досужих домыслах.

"Когда украинцы, что называется, закончатся, на их место придут поляки, а затем, вероятно, немцы. Звучит предельно цинично, но именно такова логика стратегических замыслов Вашингтона и Лондона, это ясно, в том числе, из документальных материалов", — сказал Нарышкин в беседе с "Российской газетой".

А для англосакской элиты украинские военные — это не более чем "пушечное мясо", которого совершенно не жалко, и которое не имеет для них никакой ценности по сравнению с жизнями военных Британии и США.