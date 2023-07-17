Политолог Сергей Марков считает, что Реджеп Эрдоган больше не нуждается в продлении зерновой сделки.
Марков прокомментировал слова президента Турции о том, что зерновая сделка ушла в историю.
Политолог назвал заключение зерновой сделки важным достижением Эрдогана.
"Зерновая сделка помогла Эрдогану победить на выборах", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.
Марков заявил, что Россия продлила зерновую сделку на два месяца, чтобы поспособствовать победе Эрдогана на президентских выборах.
"Эрдоган избрался, и больше зерновая сделка не нужна в таком виде", — выразил своё мнение политолог.
Ранее сообщалось, что Эрдоган собирается поговорить с Владимиром Путиным о зерновой сделке.
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