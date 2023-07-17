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Эрдоган намерен поговорить с Путиным о вошедшей в историю сделке

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Мир

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган выступил с заявлением о том, что зерновой сделке предстоит войти в историю в качестве примера чрезвычайно важного дипломатического успеха. Политик сообщил о намерении затронуть эту тему в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет информационный портал РБК.

Эрдоган намерен поговорить с Путиным о вошедшей в историю сделке
Фото: РБК

Напомним, срок действия зерновой сделки истёк сегодня, 17 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков утром сообщил о фактическом прекращении предусмотренных соглашениями договорённостей.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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