Турецкий лидер Реджеп Эрдоган выступил с заявлением о том, что зерновой сделке предстоит войти в историю в качестве примера чрезвычайно важного дипломатического успеха. Политик сообщил о намерении затронуть эту тему в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет информационный портал РБК.
Напомним, срок действия зерновой сделки истёк сегодня, 17 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков утром сообщил о фактическом прекращении предусмотренных соглашениями договорённостей.
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