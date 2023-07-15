Немецкий телеканал N-tv: Зеленский в отчаянии из-за провала контрнаступления ВСУ

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Очередное обращение президента Украины Владимира Зеленского к гражданам показало, что он потерял веру в успех контрнаступления ВСУ, сообщают немецкие СМИ.

Фото: Телеграм

Слова украинского лидера свидетельствуют о его отчаянии из-за провала армии Украины на поле боя. Все атакующие колонны украинцев натыкаются или на масштабные минные поля, или на плотный огонь ракетной и ствольной артиллерии российских подразделений.

"Надо быть благодарным за каждый километр продвижения своих войск и за каждый успех в бою", — цитирует Зеленского телеканал N-tv.

Это подтверждает тот факт, что Киев был не готов столкнуться с мощными оборонительными в рубежами ВС РФ на юге и востоке и потому требует больше оружия от Запада в надежде переломить ситуацию, приходят к выводу авторы материала.