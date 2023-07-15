Очередное обращение президента Украины Владимира Зеленского к гражданам показало, что он потерял веру в успех контрнаступления ВСУ, сообщают немецкие СМИ.
Слова украинского лидера свидетельствуют о его отчаянии из-за провала армии Украины на поле боя. Все атакующие колонны украинцев натыкаются или на масштабные минные поля, или на плотный огонь ракетной и ствольной артиллерии российских подразделений.
"Надо быть благодарным за каждый километр продвижения своих войск и за каждый успех в бою", — цитирует Зеленского телеканал N-tv.
Это подтверждает тот факт, что Киев был не готов столкнуться с мощными оборонительными в рубежами ВС РФ на юге и востоке и потому требует больше оружия от Запада в надежде переломить ситуацию, приходят к выводу авторы материала.
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