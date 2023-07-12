Варшава и Бухарест могут поставить подписи в декларации G7 об обеспечении Украине гарантий безопасности. Такую информацию передаёт агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Такие страны, как Польша и Румыния, также, вероятно, подпишут в среду [декларацию]".
Международный манифест, уточняет агентство, будет содержать такие пункты, как снабжение киевского режима военным оборудованием для осуществления обороны, расширение программы по обучению солдат ВСУ.
Напомним, ранее администрация Белого дома сообщила, что по окончании второго дня саммита НАТО в Вильнюсе лидеры стран G7, в том числе президент США Джо Байден, выступят с заявлением о гарантиях безопасности для Украины.
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