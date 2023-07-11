Посол Антонов обвинил США в "обветшалости моральных принципов" — Вашингтон не устаёт удивлять мир

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Вашингтон не перестаёт удивлять мир "обветшалостью моральных принципов", заявил Посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, администрация президента Штатов Джо Байдена показательно отказывается комментировать удары по Крымскому мосту и заявляет о поставках запрещённых боеприпасов ВСУ.

Фото: Fotodom.ru

Как подчеркнул посол, подобных примеров в поведении Вашингтона немало.

"Чем больше американцы втягиваются в конфликт на Украине, тем циничнее выглядят их действия и обветшалость моральных принципов, — заявил Антонов. — Не заметили убийства граждан в Доме профсоюзов в Одессе. Вводили санкции за несуществующие прегрешения Российской Федерации".

Ранее в правительстве США якобы решительно осуждали вопрос поставок кассетных боеприпасов, которые запрещены Международной конвенцией, но оказалось, что для Украины в интересах Вашингтона можно сделать исключение.

Как уточнил посол, кроме того, американские власти намеренно проигнорировали вопрос диверсии на Крымском мосту.

"Госдепартамент всегда отказывался обсуждать эту проблему", — резюмировал Антонов.