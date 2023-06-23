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Сенатор из США Грэм предложил считать ядерный удар по Украине атакой на НАТО

Посол России Антонов обвинил США в спекуляциях на тему ТЯО: сползают к опасной черте

0:53
Политика

Все заявления американских сенаторов о якобы возможном применении ТЯО Россией — спекуляция, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По словам представителя дипмиссии, высказывания политиков из США только повышают риск эскалации.

Посол России Антонов обвинил США в спекуляциях на тему ТЯО: сползают к опасной черте
Фото: Wikimedia Commons

Ранее Рravda.Ru цитировала заявление американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, что если российская сторона нанесёт удар по Украине тактическим ядерным оружием, данный шаг необходимо расценить как нападение на НАТО.

"Провокационные и недальновидные высказывания законодателей США только способствуют эскалации напряжённости и повышению риска сползания ситуации к ещё более опасной черте", — заявил Антонов.

Как подчеркнул посол, Россия никогда не нарушала обязательств по использованию тактического ядерного оружия.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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