Посол России Антонов обвинил США в спекуляциях на тему ТЯО: сползают к опасной черте

0:53 Your browser does not support the audio element. Политика

Все заявления американских сенаторов о якобы возможном применении ТЯО Россией — спекуляция, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По словам представителя дипмиссии, высказывания политиков из США только повышают риск эскалации.

Фото: Wikimedia Commons

Ранее Рravda.Ru цитировала заявление американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, что если российская сторона нанесёт удар по Украине тактическим ядерным оружием, данный шаг необходимо расценить как нападение на НАТО.

"Провокационные и недальновидные высказывания законодателей США только способствуют эскалации напряжённости и повышению риска сползания ситуации к ещё более опасной черте", — заявил Антонов.

Как подчеркнул посол, Россия никогда не нарушала обязательств по использованию тактического ядерного оружия.

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