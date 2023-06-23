Сенатор из США Грэм предложил считать ядерный удар по Украине атакой на НАТО

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Возможный тактический ядерный удар по территории Украины необходимо считать атакой на Североатлантический альянс, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм. Соответствующую резолюцию политики внесли в Сенат США.

Фото: mil.ru

Так, по мнению Грэма, ТЯО могут применить Россия или Белоруссия, чтобы "переломить" ход контрнаступления ВСУ.

"Если Россия или Белоруссия взорвёт ядерное устройство на Украине, чтобы остановить контрнаступление или сломить волю украинского народа, то такая атака должна быть расценена как атака на НАТО", — заявил Грэм на брифинге.

По словам американского политика, документ станет "сигналом" для Москвы и Минска о недопустимости применения ядерного оружия.