Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ТАСС: Эль-Ниньо может вызвать погодные колебания в России
Чемпионат: Украина лидирует на Европейских играх 2023 года
Владимир Быстров высказал недовольство решением "Спартака"
Томас Бах: Россия пытается организовать политизированные соревнования
Объявлены даты слушаний по делу Камилы Валиевой
Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал WTA-500 в Германии
Колосков о снятии санкций ФИФА и УЕФА: как только завершится СВО
Татьяна Тарасова прокомментировала сообщения об ухудшении состояния
Хабиб предложил Маску сразиться с Цукербергом в Дагестане

Сенатор из США Грэм предложил считать ядерный удар по Украине атакой на НАТО

0:46
Мир

Возможный тактический ядерный удар по территории Украины необходимо считать атакой на Североатлантический альянс, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм. Соответствующую резолюцию политики внесли в Сенат США.

Сенатор из США Грэм предложил считать ядерный удар по Украине атакой на НАТО
Фото: mil.ru

Так, по мнению Грэма, ТЯО могут применить Россия или Белоруссия, чтобы "переломить" ход контрнаступления ВСУ.

"Если Россия или Белоруссия взорвёт ядерное устройство на Украине, чтобы остановить контрнаступление или сломить волю украинского народа, то такая атака должна быть расценена как атака на НАТО", — заявил Грэм на брифинге.

По словам американского политика, документ станет "сигналом" для Москвы и Минска о недопустимости применения ядерного оружия.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Врач назвала полезные для здоровья алкогольные напитки

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Сумарокова объяснила пользу вина и коньяка для здоровья человека.

Гастроэнтеролог Сумарокова: вино и коньяк могут быть полезными для здоровья человека
Муж онкобольной Анастасии Заворотнюк лишился дохода от шоу Татьяны Навки
Муж онкобольной Заворотнюк лишился дохода
Раскрыт главный страх капитана пропавшего батискафа "Титан"
Они просто уснут: стало известно, на что похожа смерть в затонувшем батискафе
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
Враг на технике НАТО начал наступление у Орехова: ВС РФ отбивают атаку
Признали поражение: Запад возобновляет сотрудничество с Россией
Дефекты могли стать причиной крушения батискафа "Титан" — исследователь Инзарцев
Дефекты могли стать причиной крушения батискафа "Титан" — исследователь Инзарцев
Последние материалы
Сенатор из США Грэм предложил считать ядерный удар по Украине атакой на НАТО
ТАСС: Эль-Ниньо может вызвать погодные колебания в России
Чемпионат: Украина лидирует на Европейских играх 2023 года
Владимир Быстров высказал недовольство решением "Спартака"
Томас Бах: Россия пытается организовать политизированные соревнования
Объявлены даты слушаний по делу Камилы Валиевой
Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал WTA-500 в Германии
Колосков о снятии санкций ФИФА и УЕФА: как только завершится СВО
Татьяна Тарасова прокомментировала сообщения об ухудшении состояния
Хабиб предложил Маску сразиться с Цукербергом в Дагестане
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников