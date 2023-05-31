Американский сенатор Линдси Грэм похвастался, что президент Украины Владимир Зеленский проинформировал его лично о планах и сроках по контрнаступлению ВСУ.
Так, по словам Грэма, всё "скоро начнётся".
"В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев", — заявил Грэм в интервью Politico.
По словам американского политика, Зеленский дал ему подробный "разбор" планов Киева. И якобы серия ударов, которые "растянут" оборону российской стороны, уже началась.
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Пользователи Сети раскритиковали Зеленского за слова о президенте Турции.