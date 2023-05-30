Пользователи Сети обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского за слова о лидере Турции Реджепе Эрдогане. Комментаторы призвали украинцев к революции и усомнились, что Анкара хотя бы чем-то "поможет" Киеву.
Ранее Зеленский на своей странице в Сети поздравил Эрдогана с победой на выборах и выразил надежду, что Анкара станет надёжным союзником по "укреплению безопасности в Европе".
"Президент Эрдоган — важный и стратегический союзник России, поэтому я сомневаюсь, что ты получишь от него хоть какую-то симпатию", — написал один из пользователей Twitter* под постом Зеленского.
"Этот Зеленский — продажная нацистская свинья!", — отозвался другой.
Комментаторы уточнили, что вскоре все поймут, какую "грязную" игру ведёт официальный Киев и это может обернуться революцией в стране.
"Украинский народ, Зеленский — преступник, он посылает парней умирать. Народ Украины, ваш враг — это Зеленский. Революция!" — резюмировал пользователь.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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