Bild*: Зеленский разозлился из-за блокирования ФРГ и США заявки Украины на вступление в НАТО

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Украинского президента Владимира Зеленского серьёзно разозлило поведение США и ФРГ, которые приступили к блокировке заявки его страны на присоединение к Североатлантическому альянсу.

Фото: patriot-donetsk.ru

Как отмечает Bild*, Зеленский планировал выступить перед участниками военного блока и попросить у них включить Украину в состав НАТО.

"Президент Украины сейчас крайне зол на то, что ему не позволили это сделать", — сказано в публикации.

В материале также подчёркивается, что США и Германия могут предложить Киеву подписать декларацию, предполагающую лишь поддержку общего курса в НАТО. Украина по-прежнему не получит информацию о конкретных сроках вхождения в военный блок, сообщает газета.

Ранее стало известно, что Берлин и Вашингтон начали блокировать официальную заявку Украины на членство в НАТО. Они выступают против немедленного приёма нового государства в альянс.

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