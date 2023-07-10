Bild*: ФРГ и США блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО

1:22 Your browser does not support the audio element. Мир

Берлин и Вашингтон выступают против немедленного присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. Об этом пишет Bild*.

Фото: strajj.livejournal.com

По словам высокопоставленного источника издания, президент Украины Владимир Зеленский планировал обратиться к руководству НАТО на саммите альянса в Литве и попросить включить его страну в состав военного блока.

При этом в материале сказано, что власти Германии и США не поддерживают такой сценарий. Как пояснил собеседник газеты, эти государства намерены оказать воздействие на своих партнёров по НАТО, призвав их не принимать Украину в альянс.

"Я могу подтвердить, что США и Германия блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО", — подчеркнул источник.

Ранее журналисты Telegraph сообщили, что Берлин на саммите в Вильнюсе собирается продвигать инициативу по предоставлению гарантий безопасности Киеву вместо идеи о членстве Украины в Североатлантическом альянсе.

*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.