Telegraph: Германия выступит за отсрочку вступления Украины в НАТО на саммите в Литве

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Представители ФРГ на саммите Североатлантического альянса в Литве будут настаивать на отсрочке присоединения Украины к военному блоку. Об этом сообщает Telegraph, ссылаясь на собственные источники в НАТО.

Фото: flickr.com

По информации издания, Германия планирует продвигать идею предоставления гарантий безопасности Киеву вместо инициатив о вступлении Украины в альянс.

"Берлин сдержанно относится к возможности предложить немедленное членство", — сказано в публикации.

Как подчёркивается в статье, власти ФРГ опасаются, что вхождение нового государства в НАТО приведёт к полномасштабному вооружённому конфликту с Россией.

Ранее обозреватель Asia Times заявил об упущенном шансе Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу. По его словам, эту страну не примут в блок из-за неудачного контрнаступления и диверсий.