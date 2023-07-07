Asia Times: Украина не попадёт в НАТО из-за неудачного контрнаступления и диверсий

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Власти Украины упустили шанс на присоединение к Североатлантическому альянсу. Об этом сообщает Asia Times.

Фото: strajj.livejournal.com

По мнению обозревателя издания Стивена Брайена, Украина не сможет войти в состав НАТО по двум причинам:

Безуспешная наступательная операция украинской армии;

Диверсии, предпринятые Киевом с целью дестабилизации обстановки в РФ.

Как пояснил обозреватель, Вашингтон не смог оказать воздействие на союзников по НАТО и убедить их в необходимости принять Украину в военный блок. Брайен также подчеркнул: всё окончательно прояснится на саммите альянса в Литве.

"Есть большая вероятность, что встреча окажется провальной", — резюмировал журналист.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страну не принимают в НАТО из-за страха перед Россией.