Власти Украины упустили шанс на присоединение к Североатлантическому альянсу. Об этом сообщает Asia Times.
По мнению обозревателя издания Стивена Брайена, Украина не сможет войти в состав НАТО по двум причинам:
Как пояснил обозреватель, Вашингтон не смог оказать воздействие на союзников по НАТО и убедить их в необходимости принять Украину в военный блок. Брайен также подчеркнул: всё окончательно прояснится на саммите альянса в Литве.
"Есть большая вероятность, что встреча окажется провальной", — резюмировал журналист.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страну не принимают в НАТО из-за страха перед Россией.
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