Власти Китая выразили озабоченность в связи с санкциями и давлением, которые оказывают Соединённые Штаты на Пикин. Об этом сообщается в заявлении Министерства финансов КНР.
Заявление было сделано по итогам встречи министра финансов США Джанет Йеллен с представителями Китая.
В частности, речь идёт о тарифах, введённых в отношении Поднебесной, а также давлении на китайские компании. Пекин призвал Вашингтон к справедливому отношению к двусторонним инвестициям, ослаблению экспортного контроля и отмене запрета на товары, связанные с Синьцзяном.
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