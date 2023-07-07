Что бы это значило: в Пекине заявили о тесной связи интересов Китая и США

2:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер Госсовета КНР Ли Цян в ходе встречи с главой американского Минфина Джанет Йеллен заявил, что экономические интересы двух стран тесно связаны между собой, а взаимовыгодное сотрудничество является сутью двусторонних отношений.

Фото: Fotodom.ru/DP

"Экономические интересы Китая и США тесно связаны. Взаимовыгодное сотрудничество является сутью китайско-американских экономических отношений. <…> Развитие Китая — это возможность, а не вызов для США, и является выгодой, а не риском", — приводит слова премьера Госсовета КНР агентство "Синьхуа".

Ли Цян также заявил, что США совместно с Китаем должны укреплять координацию и сотрудничество, а также объединить усилия для решения глобальных проблем и содействовать общему развитию.

Джанет Йеллен, в свою очередь, заявила о необходимости "здоровой конкуренции" между двумя странами и осудила "штрафные меры" против американских компаний.

При этом Йеллен предложила Китаю не переживать по поводу "направленных действий", которые Вашингтон принимает для "защиты своей национальной безопасности", вводя санкции против китайских компаний.

Несмотря на значительные политические разногласия между Пекином и Вашингтоном, в 2022 году торговля между двумя странами возросла на пять процентов по сравнению с 2021 годом. И достигла рекордного показателя в 690,59 миллиардов долларов.

Причём торговый баланс сложился в пользу Китая (хотя это и не то чтобы новость). В 2022 году США импортировали из Китая товаров на сумму 536,75 миллиардов долларов и экспортировали на 153,84 миллиардов.

Понятно, что в такой ситуации ни в Пекине, ни в Вашингтоне не заинтересованы в том, чтобы разрушать экономические связи друг с другом.

США, конечно, едва ли устраивает столь значительный дисбаланс во взаимной торговле не в их пользу. Но это не значит, что в Вашингтоне готовы резко ограничить торговлю с Китаем. Потому Йеллен и приехала с длительным визитом в Китай, собираясь встретиться с высокопоставленными китайскими чиновниками.

Хотя в её графике не значится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Впрочем, об этом могли просто не объявить заранее.