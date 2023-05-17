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EUobserver: Россия хочет брать больше денег с компаний, которые уходят из страны

2:01
Экономика

Иностранные компании, покидающие российский рынок, могут столкнуться с выплатой налога в 25 процентов от прибыли, сообщает издание EUobserver.

EUobserver: Россия хочет брать больше денег с компаний, которые уходят из страны
Фото: pxhere. com

Правда, ссылается оно на неназванный источник. Но российский. И этот источник якобы рассказал изданию, что "Москва обложит новым налогом те западные компании, которые ещё присутствуют в России" после расторжения соглашений о двойном налогообложении. По его словам, налог будет достигать 25 процентов от российской прибыли.

В марте, напомним, российский Минфин сообщил, что для компаний из недружественных государств вводятся изменения в условия ухода из России.

При выходе из российских активов они будут обязаны заплатить не менее десяти процентов в бюджет от половины их рыночной стоимости. Кроме того, компании обязаны будут добровольно направлять в федеральный бюджет не менее десяти процентов от рыночной стоимости соответствующих активов, в случае если продажа активов осуществляется с дисконтом более 90 процентов от рыночной стоимости.

Напомним, накануне стало известно, что российские власти согласовали сделку по продаже российских активов концерна Volkswagen структуре холдинга "Авилон" по цене до 125 миллионов евро (по нынешнему курсу, 10,5 миллиардов рублей).

Структура "Авилона" получила разрешение на приобретение 100% долей компании "Фольксваген Груп Рус", а также полностью подконтрольных ей фирм – "Фольксваген Компоненты и Сервисы", "Скания Лизинг", "Скания Финанс" и "Скания Страхование".

При этом только инвестиции в строительство завода "Фольксваген" под Калугой оценивались в 570 миллионов евро в своё время.

То есть даже для такого гиганта финансовые потери достаточно ощутимые. Что уж говорить о компаниях поменьше. 

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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