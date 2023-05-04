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Российских блогеров проверят на предмет неуплаты налогов

0:49
Общество

Российских блогеров, продающих бесполезные инфокурсы в Сети, проверят на предмет неуплаты налогов, заявили в МВД РФ.

Российских блогеров проверят на предмет неуплаты налогов
Фото: liter.kz

Как сообщает Телеканал "360", все началось с проверки супругов Чекалиных, которых заподозрили в незаконном отмывании денежных средств на сумму 130 миллионов рублей и пособничестве в уклонении от налогов на сумму более чем на 300 миллионов.

После этого, под следствием оказалась Елена Блиновская, которую также обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. В настоящее время Блиновская отправлена под домашний арест.

В итоге правоохранители составили черный список "инфоцыган", куда среди прочих попала и скандальная рэп-исполнительница Инстасамка.

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Автор Максим Попов
Максим Попов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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