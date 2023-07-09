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Times: ВСУ терпят поражение в ходе наступления из-за линии генерала Суровикина

1:17
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Украинской армии не удалось достичь существенных успехов в ходе контрнаступления из-за упорства ВС РФ и мощной обороны. Об этом заявил британский политолог Марк Галеотти. Он назвал оборону России "линией" генерала армии Сергея Суровикина и подчеркнул, что это является настоящим "полигоном смерти" для ВСУ.

Times: ВСУ терпят поражение в ходе наступления из-за линии генерала Суровикина
Фото: скрин видео

Траншеи, минные поля, колючая проволока, танковые ловушки и огневые позиции предназначены для замедления любой атаки противника, указал Галеотти.

"Русские также продемонстрировали способность извлекать уроки из последних 16 месяцев конфликта, от лучшего управления своей артиллерией до координации действий своих беспилотников", — отметил эксперт в статье для The Times.

Галеотти напомнил, что ВС РФ активно применяют модернизированные дроны "Ланцет", а также вертолёты Ка-52 "Аллигатор", которые оснащены противотанковыми ракетами с лазерным наведением "Вихрь". Российская армия оказалась очень эффективной в обороне, сообщил политолог.

"У России есть резервы боеспособных войск для подкрепления на случай, если украинцы смогут прорвать оборонительные рубежи", — признал он.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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