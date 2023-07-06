Вашингтон предложит Киеву план "Б", подразумевающий повторение афганского сценария. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
По его словам, "украинской продажной элите" следует подготовиться к тому, что ей придётся спешно покидать страну. Как пояснил парламентарий, мест в самолётах может не хватить для всех сторонников президента Украины Владимира Зеленского.
"Украину ждёт план "Б", тот самый сценарий, вошедший в современную историю как "афганский исход", — отметил Шеремет в беседе с РИА Новости.
Депутат убеждён: политическое руководство Украины пожертвовало страной ради интересов Соединённых Штатов Америки.
Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что Зеленский превратил страну в новый Афганистан.
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