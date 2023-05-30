Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский превратил страну в новый Афганистан

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Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал из Украины новый Афганистан, следует из заявления экс-премьера страны Николая Азарова. Президенты Украины в разные годы обещали, что сделают из неё то новую Швейцарию, то новую Францию, напомнил он. Между тем, Зеленский пошёл дальше всех, подчеркнул политик.

Фото: mk.ru

"На радость англосаксам и оборонным концернам. Как думаете, есть ли шанс, что в обозримом будущем Вашингтону надоест его игрушка?, — задал вопрос Азаров. — Или удовольствие пакостить России важнее, чем жизни заложников киевского режима?".