Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал из Украины новый Афганистан, следует из заявления экс-премьера страны Николая Азарова. Президенты Украины в разные годы обещали, что сделают из неё то новую Швейцарию, то новую Францию, напомнил он. Между тем, Зеленский пошёл дальше всех, подчеркнул политик.
"На радость англосаксам и оборонным концернам. Как думаете, есть ли шанс, что в обозримом будущем Вашингтону надоест его игрушка?, — задал вопрос Азаров. — Или удовольствие пакостить России важнее, чем жизни заложников киевского режима?".
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