EADaily: для роли лидера тюркского мира больше подходит не Турция, а Туркмения

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Даже этнически Туркмения гораздо больше имеет оснований представлять тюркский мир, нежели Турция, которая всё чаще заявляет о себе как о лидере всех тюрков. На вопрос, почему на эту роль претендует нищая Турция, а не богатая и процветающая историческая родина тюркских народов с её богатейшим цивилизационным наследием, попытались ответить журналисты портала EADaily.

Фото: Радио "Комсомольская правда"

По мнению обозревателя издания, этнический фактор — не главное. Пордробнее читайте в статье на сайте.

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