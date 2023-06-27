"Турпром": россияне заполонили главный город Турции

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристы из России активно соревнуются с немцами не только на турецких курортах. Русские также заполонили и главный город Турции — "культурную столицу" Стамбул, заняв первое место по количеству приехавших. В общем турпотоке доля россиян составляет до 13% и продолжает расти, сообщает "Турпром".

По данным турецких СМИ, число иностранных туристов в бывшем Константинополе увеличилось в мае почти на восемь процентов по отношению к прошлому году. Первым из трендов, который отмечают турецкие туристические чиновники, стало увеличение числа российских туристов — даже по сравнению с 2019 годом. При этом число туристов из арабских стран продолжает падать.

Ранее турист из России в Турции пообедал в местной "локанте" и сделал два замечания.

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