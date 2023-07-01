Бывшая конгрессвумен США Тулси Габбард заявила, что отправка войск НАТО на Украину может ускорить наступление ядерной войны.
В своих постах в социальных сетях она отметила, что Белый дом использует украинский народ в "опосредованном противостоянии с Россией". Габбард предупредила о возможности прямого конфликта между НАТО и Россией, учитывая ядерный потенциал последней. Она также осудила недостаток связи с реальностью у текущих американских властей, которые, по её словам, рассматривают ядерный конфликт как что-то обыденное и всегда представляют его как победу США.
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