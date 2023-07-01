Sohu: США не осмелились шелохнуться, когда увидели, что Путин полетел в Дагестан с “чёрным чемоданчиком”

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Китайские аналитики Sohu пишут, что США не осмелились шелохнуться, когда увидели, что Владимир Путин полетел в Дагестан с "чёрным чемоданчиком”.

Авторы статьи пишут, что перед полётом Путина в Дагестан был сделан "совершенно особенный снимок”. Перед посадкой в вертолёт президент пожал руку офицеру и поправил его военную форму. Обозреватели пишут, что в руках у этого военного мог быть "ядерный чемоданчик”.

Обозреватели Sohu отмечают, что чемодан, который появляется рядом с Путиным, всегда привлекает к себе внимание. Потому что всем известно, что у президентов Соединённых Штатов и России есть "ядерный чемоданчик”, который обычно не открывается и выглядит как обычный портфель. Но как только его активируют это станет началом разрушения неба и земли, началом ядерной войны.

Детали этого чемодана редко демонстрируют обществу. Однако российский "активатор ядерного оружия” был показан. Ссылаясь на российские репортажи, китайские аналитики пишут, что для работы "чемоданчика” предусмотрена специальная карта флэш-памяти. Также они отмечают, что кнопка "Пуск" белая, а не привычная красная.

По мнению китайских авторов, публичный показ чемодана был сигналом для Запада.

"Это причина, по которой Соединённые Штаты не осмелились пошевелиться после "мятежа” 24 июня”, — уверены аналитики.

Они отмечают, что Вашингтон даже не позволил Киеву воспользоваться нестабильной обстановкой внутри России.

"США боятся, что ситуация выйдет из-под контроля и приведёт к ядерной войне. Тогда её уже никто не сможет остановить”, — подытожили обозреватели.