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Sohu: Киев предпринимает глупые решения в борьбе с коррупцией, пока чиновники спокойно используют офшоры

2:13
Мир

Больше года прошло с начала украинского кризиса, и западные страны предоставили значительную военную помощь Киеву. Однако эта помощь стала "золотой жилой" для некоторых коррумпированных чиновников, пишут китайские аналитики Sohu.

Американский журналист Сеймур Херш ранее сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский и другие высокопоставленные чиновники присваивали себе помощь от стран НАТО. По информации Interface News, заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма на конференции в Лондоне заявил, что обсуждается возможный запрет на использование наличных платежей в стране. Он утверждает, что это сыграет важную роль в борьбе с коррупцией. Украина может стать первой экономикой в мире, где не будет наличных денег. Согласно данным Sohu, 40% всех транзакций на Украине в настоящее время осуществляются с помощью "налички".

Однако многие эксперты подвергли сомнению эту идею. Китайские обозреватели, ссылаясь на украинских финансовых аналитиков, утверждают, что запрет на наличные платежи может привести к увеличению обмена гривны на доллары и негативно сказаться на денежной системе. Запрет наличных денег с большой вероятностью повлияет на нормальную жизнь людей.

"Некоторые эксперты говорят, что коррупция украинских чиновников осуществляется через офшорные компании и имеет мало общего с наличным оборотом. Было бы глупо запрещать наличный оборот”, — отмечают аналитики.

В ходе встречи с Зеленским директор ЦРУ Билл Бёрнс также указал на проблему коррупции на Украине. Запад продолжает предоставлять вооружение и средства для поддержки украинской армии, чтобы помочь им достичь успеха на поле боя. Однако если большие суммы денег попадают в карманы чиновников, исход конфликта уже предрешён, пишут китайские обозреватели.

"Запрет на наличные деньги может быть не очень эффективным. В конце концов, чиновники не используют наличные для коррупции”, — подытожили китайские аналитики.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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