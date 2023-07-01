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NetEase: Киев собирается запретить наличные деньги и вернуться на стадию первобытного общества

2:25
Мир

Конфликт между Россией и Украиной продолжается, и украинское командование пообещало продемонстрировать значительный прогресс в ходе контратаки. Однако до сих пор ВСУ не показали заметных результатов. В связи с этим Киев решил переключить своё внимание на борьбу с коррупцией, чтобы продолжать получать поддержку от НАТО. Об этом пишут китайские обозреватели NetEase.

На конференции в Лондоне заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма сообщил о возможном запрете наличных платежей на территории Украины, что, по его мнению, поможет устранить почти 95% коррупции. Однако это предложение вызвало волну критики. Китайские аналитики выразили сомнения в эффективности такого запрета.

"Как только это заявление было обнародовано, первое, о чём узнал мир — это о том, какие уловки разыгрывали киевские высокопоставленные чиновники. Если наличные запретят, как Украина будет покупать оружие НАТО? Или киевские власти собираются покупать его за золото?” — не понимают китайские аналитики.

Более того, обозреватели утверждают, что отказ от наличных не обязательно устранит коррупцию на высоком уровне, а может даже сделать её более удобной для некоторых лиц. Смещение внимания на борьбу с коррупцией может быть попыткой Киева скрыть свои неудачи на другом "фронте". Однако это так же вызывает вопросы о приоритетах Украины в условиях текущего конфликта.

Китайские аналитики приходят к выводу, что киевские высокопоставленные лица во главе с Зеленским не беспокоятся о том, что они потерпят неудачу в ходе СВО. Главная причина такого отношения заключается в том, что всё больше и больше регулярных войск НАТО выходят на линию фронта, лично управляя артиллерией, и используют тяжёлую технику против российской армии.

"Если координаты ВСУ будут перехватывать или передавать с помощью мобильных, должны ли высокопоставленные чиновники Киева запретить использование украинцами средств связи? В этом шаге чувствуется приближение к первобытному обществу, и киевское руководство даже не видит в этом проблемы”, — подытожили китайские аналитики.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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