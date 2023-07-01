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Авторы Sohu раскрыли секрет растущего профессионализма ВСУ

1:28
Мир

Аналитики китайского издания Sohu отмечают, что на стороне ВСУ служат не только украинцы и иностранные наёмники. По их словам, на территории Украины также присутствуют регулярные войска НАТО.

Однако это не штурмовики или танкисты. Китайские обозреватели пишут, что на стороне ВСУ становится всё больше профессиональных натовских техников, которые обучают украинских военных пользоваться западным оборудованием.

Аналитики отмечают, что такое сложное вооружение требует наличие западных технических специалистов. Они не только обслуживают технику НАТО, но и помогают координировать военные операции. Авторы Sohu уверены, что украинские военные не смогли бы за короткий срок обучиться чинить и правильно пользоваться западным вооружением.

"Краткосрочных тренировок недостаточно для полного освоения такого сложного оборудования", — уверены обозреватели.

Аналитики издания Sohu пришли к выводу, что для России важно уничтожать именно технических экспертов НАТО, которые способствуют эскалации конфликта. Они полагают, что эффективнее ликвидировать опытных военных экспертов, чем убивать неопытных "пешек" ВСУ. Обозреватели уверены, что таким образом ВС РФ смогут не только уничтожить большое количество западного оружия, но и устранят опытных технических специалистов.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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