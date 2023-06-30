Политолог Данко Васович: России не грозит "югославский сценарий", ведь у неё есть "Сармат"

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Ракетный комплекс "Сармат" поможет России избежать "югославского сценария". Об этом сообщил политолог и документалист из Сербии Данко Васович.

Фото: Youtube

В интервью argumenti.ru он отметил, что внимательно следит за ростом напряжённости в отношениях между Североатлантическим альянсом и Россией. По его словам, западные страны во все времена придерживались одинакового плана борьбы с конкурентами. Как пояснил эксперт, США вместе с союзниками добивались их уничтожения, что в итоге и произошло с Социалистической Федеративной Республикой Югославия (СФРЮ).

"Но благодаря русскому "Сармату" России-матушке не грозит "югославский сценарий", — подчеркнул Васович.

Ранее журналисты Daily Mail заявили, что Европа испытывает страх перед новейшей российской ракетой "Сармат", которая вскоре будет поставлена на боевое дежурство.