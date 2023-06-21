В британском издании Daily Mail была опубликована статья, в которой заявляется, что Владимир Путин пригрозил Западу своей гигантской ракетой.
Президент России Владимир Путин сделал устрашающее предупреждение Западу относительно мощных ракет "Сармат". На Западе из называют "Сатана-2". Встречаясь с выпускниками высших военных учебных заведений России, Путин рассказал о новейших межконтинентальных баллистических ракетах. Также он объявил о намерении поставить их на боевое дежурство в ближайшем будущем.
Британский журналист Уилл Стюард сравнил "Сармат" со зданием в 14 этажей. Стюард также выделил высокую скорость ракеты. Журналист рассказал своим читателям, что "Сатана-2" может долететь до Великобритании всего за три минуты.
"Сармат" считается одной из самых дальнобойных межконтинентальных баллистических ракет в мире. Она способна поразить цель на расстоянии 18 тысяч км. С возможностью нести десять или более ядерных боеголовок, эта ракета представляет серьёзную угрозу.
Путин также отметил, что значительная часть российских Ракетных войск стратегического назначения уже оснащена новейшими комплексами "Ярс", а ракеты "Сармат" готовят поставить на боевое дежурство. Это заявление вызвало тревогу на Западе. Эти слова Путина подчеркнули растущую военную мощь России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.