Daily Mail: Путин пригрозил Европе своей гигантской ракетой "Сармат"

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В британском издании Daily Mail была опубликована статья, в которой заявляется, что Владимир Путин пригрозил Западу своей гигантской ракетой.

Фото: Youtube

Президент России Владимир Путин сделал устрашающее предупреждение Западу относительно мощных ракет "Сармат". На Западе из называют "Сатана-2". Встречаясь с выпускниками высших военных учебных заведений России, Путин рассказал о новейших межконтинентальных баллистических ракетах. Также он объявил о намерении поставить их на боевое дежурство в ближайшем будущем.

Британский журналист Уилл Стюард сравнил "Сармат" со зданием в 14 этажей. Стюард также выделил высокую скорость ракеты. Журналист рассказал своим читателям, что "Сатана-2" может долететь до Великобритании всего за три минуты.

"Сармат" считается одной из самых дальнобойных межконтинентальных баллистических ракет в мире. Она способна поразить цель на расстоянии 18 тысяч км. С возможностью нести десять или более ядерных боеголовок, эта ракета представляет серьёзную угрозу.

Путин также отметил, что значительная часть российских Ракетных войск стратегического назначения уже оснащена новейшими комплексами "Ярс", а ракеты "Сармат" готовят поставить на боевое дежурство. Это заявление вызвало тревогу на Западе. Эти слова Путина подчеркнули растущую военную мощь России.