20-летняя "экологическая активистка" из Швеции Грета Тунберг, ещё в детстве получившая известность после слов о скором кризисе для человечества, прибыла на Украину.
Эко-активистка в Киеве уже встретилась с президентом Владимиром Зеленским. С ним она обсудила последствия разрушения Каховской ГЭС. После этого шведка провела пресс-конференцию с главой ОП Андреем Ермаком.
Теперь же Тунберг войдет в эко-группу, которая займется вопросами "наказания РФ за экоцид", сообщает агентство УНИАН.
На пресс-конференции подводят итоги первого заседания рабочей группы, созданной для обвинения РФ в "экопреступлениях" на Украине.
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