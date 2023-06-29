Грета Тунберг войдёт в группу, которая в Киеве займётся "наказанием России за экоцид"

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20-летняя "экологическая активистка" из Швеции Грета Тунберг, ещё в детстве получившая известность после слов о скором кризисе для человечества, прибыла на Украину.

Фото: fitzroymag.com

Эко-активистка в Киеве уже встретилась с президентом Владимиром Зеленским. С ним она обсудила последствия разрушения Каховской ГЭС. После этого шведка провела пресс-конференцию с главой ОП Андреем Ермаком.

Теперь же Тунберг войдет в эко-группу, которая займется вопросами "наказания РФ за экоцид", сообщает агентство УНИАН.

На пресс-конференции подводят итоги первого заседания рабочей группы, созданной для обвинения РФ в "экопреступлениях" на Украине.