The Thaiger: в Малайзии супруги внезапно узнали, что являются братом и сестрой

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Жительница Малайзии внезапно узнала, что её муж, с которым у них есть совместные дети, является её сводным братом, пишет The Thaiger.

По информации издания, пара начала встречаться в период студенчества. Отмечается, что спустя три года возлюбленные зарегистрировали брак, а затем обзавелись детьми. Супруги никогда не видели отцов друг друга. Родитель женщины ушёл из жизни уже очень давно, а отец мужчины бросил его ещё в детстве.

В статье сказано, что свекровь однажды показала невестке фото своего экс-партнёра. Женщина была шокирована, увидев на снимке собственного отца.

"Она в слезах побежала домой, её муж был в равной степени потрясён и сбит с толку этим открытием", — подчёркивается в публикации.

Как уточнили авторы материала, паре, скорее всего, придётся аннулировать союз из-за исламских законов.

Ранее сообщалось, что жительница Китая на протяжении шести часов умоляла бывшего супруга вернуться к ней ради полноценной семьи для их совместного ребёнка.