SCMP: китаянка на протяжении шести часов умоляла бывшего мужа снова жениться на ней

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Гражданка КНР на протяжении шести часов умоляла экс-супруга вернуться к ней ради создания полноценной семьи для их совместного ребёнка, пишет South China Morning Post (SCMP).

Фото: pixabay.com

По информации издания, женщина на протяжении шести часов стояла с большим плакатом у дома бывшего мужа. Отмечается, что в какой-то момент китаянка опустилась на колени и выкрикнула имя экс-супруга. Как сообщают очевидцы, женщина несколько раз повторила эти действия.

"Я только хочу снова выйти за тебя замуж и дать нашему ребёнку полноценную семью", — написала жительница Китая на плакате.

Кроме того, женщина заявила, что будет ждать возлюбленного до тех пор, пока он не подойдёт к ней. Соседи бывшего супруга китаянки подчеркнули: мужчина так и не вышел к экс-жене. Они также раскритиковали женщину за нарушение общественного порядка и навязчивое поведение.

Ранее сообщалось, что гражданка Китая спрыгнула с теплохода во время водной прогулки, чтобы устроиться на работу в РФ.

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