У Киева осталась единственная возможность вернуть потерянные территории Украины, заявил преподаватель госуправления в Гарвардском университете, профессор Грэм Эллисон.
Отсутствие громких побед ВСУ до конца лета будет означать заморозку конфликта на долгое время, добавил он.
"Если украинские силы в предстоящие недели не будут более успешны, чем до сих пор, Украина не вернёт себе всю свою территорию в течение 16 лет", — подчеркнул он в издании Washington Post.
Западные сторонники Киева станут настаивать на прекращении огня, уверен Эллисон, и заставят украинские власти сесть за стол переговоров с Россией, назвав любой достигнутый результат "миром".
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