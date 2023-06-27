WP: если Украина не вернёт территории за несколько недель, она потеряет их на 16 лет

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У Киева осталась единственная возможность вернуть потерянные территории Украины, заявил преподаватель госуправления в Гарвардском университете, профессор Грэм Эллисон.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/48102

Отсутствие громких побед ВСУ до конца лета будет означать заморозку конфликта на долгое время, добавил он.

"Если украинские силы в предстоящие недели не будут более успешны, чем до сих пор, Украина не вернёт себе всю свою территорию в течение 16 лет", — подчеркнул он в издании Washington Post.

Западные сторонники Киева станут настаивать на прекращении огня, уверен Эллисон, и заставят украинские власти сесть за стол переговоров с Россией, назвав любой достигнутый результат "миром".