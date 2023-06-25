American Greatness: США теряют влияние в мире из-за постоянной нужды Украины в оружии НАТО

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Поддержка Украины, которая требует всё больше и больше натовского оружия у Вашингтона, опасным образом снизила обороноспособность и мировое влияние США, заявил американский обозреватель Виктор Дэвис Хэнсон.

С 2014 года Киев манипулирует внутренней политикой Соединённых Штатов, что не удавалось любой другой стране в последнее время, добавил он.

"Доказательством этому является фактическое истощение запасов вооружений США — от противотанковых средств и артиллерийских снарядов до зенитных ракет и ракет класса "земля-земля". Тем не менее, чем больше США дают, тем больше требует Владимир Зеленский", — написал Хэнсон в издании American Greatness.

Если в Белый дом не сможет разрубить "украинский гордиев узел", предупредил аналитик, киевские чиновники и олигархи продолжат вмешиваться в решения американского правительства.