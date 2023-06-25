КГБ Белоруссии: на Западе готовят террористов для вооружённого вторжения в страну

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У властей Белоруссии есть сведения о том, что за границей проводят подготовку террористов, которые должны произвести вооружённое вторжение на территорию страны. Такой информацией поделился замглавы следственного управления комитета государственной безопасности страны Константин Бычек.

Бычек заявил, что Белоруссия готова к такому развитию событий, поэтому попытки террористических атак не увенчаются успехом.

"КГБ фиксирует такие террористические проявления. Мы к этим вызовам готовы. По поручению главы государства предпринимаются соответствующие меры. У беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет. Мы обладаем достаточными возможностями для своевременной нейтрализации угрозы", — отметил Бычек в эфире телеканала "Беларусь 1".

Замначальника следственного управления комитета государственной безопасности уточнил, что террористов готовят на базе вооружённых формирований и спецподразделений в Польше, Литве и на Украине.

Названия этих спецподразделений и схема подготовки боевиков прекрасно известны белорусским властям, равно как и имена их зарубежных инструкторов. Так, известно, что после тренировки за границей потенциальные террористы проходят боевое крещение в юго-восточной части Украины, после чего полноценно окунаются в террористическую деятельность, занимаясь разработкой террористических актов на территории Белоруссии.