Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Царьград: старший лейтенант ДНР Матюшин назвал четыре направления, где может состояться контрнаступление ВСУ
Мариинский театр за три года потерял 12 миллиардов рублей из-за непроданных билетов
Годовая чистая прибыль "Лукойла" по итогам 2022 года увеличилась на 24%
Кристина Асмус ответила подписчикам на хейт из-за лишнего веса: "Зато тепло. Не переживайте, идеальные вы мои"
RT: войска ВС Украины потеряли половину дронов в Артёмовске из-за неопытных операторов с начала марта
Консультант Госдепа: Украина лишится части территории и столкнётся с пророссийским повстанческим движением
Muerta остается самым популярным героем на высоком рейтинге в Dota 2
У Треповой, подозреваемой в убийстве Татарского, были психические расстройства
Жителю Бурятии, предложившему сажать чиновников на кол, суд дал полтора года условно

Участникам теракта против российского самолета А-50 в Белоруссии может грозить смертная казнь

Мир

Приговор к высшей мере наказания могут услышать в свой адрес фигуранты уголовного дела о теракте против российского военного самолёта А-50. Он произошёл в конце февраля на аэродроме в Мачулищах.

Участникам теракта против российского самолета А-50 в Белоруссии может грозить смертная казнь

Заместитель начальника следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек дал интервью телеканалу ОНТ. Фрагмент был опубликован в Telegram-канале ОНТ, и в нём офицер заявил, что фигуранты уголовного дела о теракте против российского военного самолёта А-50 могут получить смертную казнь.

"В соответствии с частью 9 статьи 16 Уголовного кодекса Республики Беларусь все участники организованной группы независимо от их роли в совершённом преступлении признаются исполнителями, — заявил представитель КГБ. — В связи с этим всем фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения по части 3 статьи 289 Уголовного кодекса — "Акт терроризма, совершённый организованной группой". Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до смертной казни".

31 марта лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в республике задержаны 30 человек, которых подозревают в совершении данного теракта против самолёта ВКС России. Из-за инцидента самолёт получил незначительные повреждения. Среди задержанных гражданин Украины Николай Швец.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

3 железных аргумента ПРОТИВ возвращения СМЕРТНОЙ КАЗНИ
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
"С Украины в США поехали гробы с генералами" — политолог

России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.

Перенджиев допустил уничтожение генералов США на Украине во время удара ракетой "Кинжал"
Военкор Сладков заявил, что войска ВС РФ увязли в Донбассе из-за артиллерии ВСУ
Эксперт назвал главную причину проблем ВС РФ в Донбассе
Снаряд ВС РФ оказался смертельным для боевика ВСУ
Шокирующие цифры: смертность привитых от коронавируса зашкаливает
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Разбогатела и собиралась на Украину — МК о подозреваемой в убийстве Татарского
Россия устроила "громкие похороны" западным танкам в зоне СВО
Названы сроки будущего наступления ВСУ
Названы сроки будущего наступления ВСУ
Последние материалы
Мариинский театр за три года потерял 12 миллиардов рублей из-за непроданных билетов
Годовая чистая прибыль "Лукойла" по итогам 2022 года увеличилась на 24%
Кристина Асмус ответила подписчикам на хейт из-за лишнего веса: "Зато тепло. Не переживайте, идеальные вы мои"
RT: войска ВС Украины потеряли половину дронов в Артёмовске из-за неопытных операторов с начала марта
Участникам теракта против российского самолета А-50 в Белоруссии может грозить смертная казнь
Консультант Госдепа: Украина лишится части территории и столкнётся с пророссийским повстанческим движением
Muerta остается самым популярным героем на высоком рейтинге в Dota 2
У Треповой, подозреваемой в убийстве Татарского, были психические расстройства
Жителю Бурятии, предложившему сажать чиновников на кол, суд дал полтора года условно
Владимир Рогов заявил о наступлении ВСУ на Запорожском направлении после падения Артёмовска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников