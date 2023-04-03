Участникам теракта против российского самолета А-50 в Белоруссии может грозить смертная казнь

Приговор к высшей мере наказания могут услышать в свой адрес фигуранты уголовного дела о теракте против российского военного самолёта А-50. Он произошёл в конце февраля на аэродроме в Мачулищах.

Заместитель начальника следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек дал интервью телеканалу ОНТ. Фрагмент был опубликован в Telegram-канале ОНТ, и в нём офицер заявил, что фигуранты уголовного дела о теракте против российского военного самолёта А-50 могут получить смертную казнь.

"В соответствии с частью 9 статьи 16 Уголовного кодекса Республики Беларусь все участники организованной группы независимо от их роли в совершённом преступлении признаются исполнителями, — заявил представитель КГБ. — В связи с этим всем фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения по части 3 статьи 289 Уголовного кодекса — "Акт терроризма, совершённый организованной группой". Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до смертной казни".

31 марта лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в республике задержаны 30 человек, которых подозревают в совершении данного теракта против самолёта ВКС России. Из-за инцидента самолёт получил незначительные повреждения. Среди задержанных гражданин Украины Николай Швец.

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