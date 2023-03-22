Глава Белоруссии Лукашенко: чума нацизма вплотную подобралась к границам республики

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Белорусский лидер Александр Лукашенко в своём обращении к гражданам по случаю 80-летия трагедии в Хатыни заявил о приближении "чумы нацизма" к границам республики.

Он напомнил, что 22 марта во многих государствах вспоминают деревню Хатынь, жители которой были жестоко уничтожены фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны. По его словам, с того момента прошло уже много времени, но "горечь и гнев не утихают".

"Особенно сегодня, когда чума нацизма обрела последователей среди наёмников, предателей и преступников и вплотную подобралась к нашим границам", — подчёркивается в обращении Лукашенко, обнародованном его пресс-службой.

Глава Белоруссии призвал оказывать сопротивление всем людям, поддерживающим идеи нацизма. Он считает, что это позволит избежать нового массового геноцида.

Ранее Лукашенко назвал украинского президента Владимира Зеленского "гнидой" за согласование попытки диверсантов подорвать самолёт А-50 в Мачулищах.