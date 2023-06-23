РИА Новости: русский язык стал причиной протестов на Украине

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В начале июня во Львове произошёл инцидент, который вызвал широкий отклик в украинском интернет-пространстве. 17-летний парень из Одессы спел на улице песню Виктора Цоя, что стало причиной возмущения. Депутат Львовского городского совета Наталья Пипа не одобрила композицию на русском языке. Она решила заснять на телефон перебранку с молодым певцом. В ходе разговора парень объяснял ей, что русский язык является общепринятым в его городе, однако Пипа настаивала на том, что это язык агрессора, пишет обозреватель РИА Новости Михаил Катков.

Используя свои служебные полномочия, депутат Львовского городского совета вынудила молодого музыканта извиниться. Затем составили протокол о его беспризорности, после чего исполнитель песни был отправлен в приют.

Одесские власти вмешались в ситуацию и освободили молодого человека из учреждения. Они указали депутатке на то, что украинцы имеют право свободно перемещаться по стране с 14 лет, а также отметили, что у юноши был при себе паспорт и деньги, а друг обеспечил ему жильё.

После случая во Львове начался флешмоб в социальных сетях, в котором приняли участие жители Одессы, Чернигова, Львова, Луцка, Винницы и других городов. Видеоролики были опубликованы даже солдатами Вооружённых Сил Украины, находящимися на передовой. Они исполняли песни Цоя или высказывали критику в адрес львовского депутата. В Одессе известный уличный музыкант записал песню "Когда твоя девушка больна" Цоя с явным намёком на возможный психоз у Пипы.

Этот скандал привлёк внимание правительства. Журналисты обратились за ответом к Министерству культуры, чтобы узнать, можно ли исполнять песни Цоя на Украине. Минкульт направил их с этим вопросом в Государственное агентство по искусствам и художественному образованию, но они пока не предоставили ответа.

Таким образом, вопрос языка снова вызвал раздоры в украинском обществе. Солдаты на передовой заявляют, что им удобнее отдавать команды на русском языке, и военное руководство опасается раскола по этому поводу.

Пока сложно сказать, какими последствиями обернётся эта история. Украинские власти молчат и наблюдают. Однако такого эффекта никто точно не ожидал.

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