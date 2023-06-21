На Украине объяснили, что в стране не запрещено исполнять песни Виктора Цоя.
Глава Госагентства по вопросам искусств Украины Ольга Россошанская признала, что на Украине можно публично петь песни Цоя.
"Хоть хором на Певческом поле", — уточнила представитель Минкультуры Украины.
Украинский журналист Денис Иванеско отметил, что депутат Пипа во Львове незаконно атаковала подростка за песни Цоя.
"Кроме того, депутат Пипа незаконно сняла видео с несовершеннолетним и распространила его в интернете без разрешения родителей. В европейских странах и за меньшие лажи составляют мандат", — высказал своё возмущение журналист.
Ранее Украинский военный аналитик Алексей Арестович* призвал украинцев, отменяющих Виктора Цоя, сначала дотянуться до уровня Валерия Леонтьева.
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