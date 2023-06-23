CNN: контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада ни на одном из направлений

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Западные партнёры ожидали более эффективного контрнаступления от ВСУ, сообщил источник из Пентагона. Ожидания партнёров Украины не оправдались ни на одном из направлений.

Фото: www.gazeta.ru

ВСУ оказались уязвимы перед подготовкой российской стороны.

"(Контрнаступление ВСУ. — Прим. ред.) не оправдывает ожиданий ни на одном фронте", — пишет CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Пентагона.

Вашингтон и его союзники всё же ожидают от Киева успеха на фронте в ближайшие недели. Речь идёт об изменении ситуации до конца июля.