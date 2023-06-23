Западные партнёры ожидали более эффективного контрнаступления от ВСУ, сообщил источник из Пентагона. Ожидания партнёров Украины не оправдались ни на одном из направлений.
ВСУ оказались уязвимы перед подготовкой российской стороны.
"(Контрнаступление ВСУ. — Прим. ред.) не оправдывает ожиданий ни на одном фронте", — пишет CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Пентагона.
Вашингтон и его союзники всё же ожидают от Киева успеха на фронте в ближайшие недели. Речь идёт об изменении ситуации до конца июля.
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