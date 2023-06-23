Украина "обречена" быть в партнёрских отношениях с Россией и стать рано или поздно "другом" страны, заявил американский профессор Николай Петро из университета Род-Айленда.
По его мнению, после завершения конфликта Киеву придётся вернуться к риторике выстраивания новых отношений с Москвой.
"Считаю, что Украина и Россия неразрывно взаимосвязаны и, как любят говорить, обречены быть друзьями, — пояснил профессор РИА Новости. — Взаимная безопасность может быть достигнута только через компромисс".
Как подчеркнул профессор, страна не может существовать, если следует только своим интересам.
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