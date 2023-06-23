Президент Украины Владимир Зеленский перешёл на шантаж в отношении Запада заявив, что Россия готовит "провокацию" на Запорожской АЭС. По мнению пользователей Twitter*, лидер Незалежной в отчаянии.
По словам юзеров, Зеленский мог бы сделать "одолжение" всему миру.
"Вот как выглядит отчаяние. Сделай нам всем одолжение и подпиши мирный план", — ответил на пост украинского президента в Twitter* один из комментаторов.
"Мы не хотим умирать за тебя, коррумпированный лидер. Мы хотим мира", — поддержал другой.
Читатели отметили, что официальный Киев перешёл к угрозам, которые больше похожи на требования террористов.
"Он угрожает миру радиоактивными осадками с ЗАЭС. Здесь не может быть другой интерпретации. Зеленский — международный террорист", — резюмировали комментаторы.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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