Пользователи Twitter* указали на отчаяние Зеленского в посте о ЗАЭС: "Мы не хотим умирать"

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Украины Владимир Зеленский перешёл на шантаж в отношении Запада заявив, что Россия готовит "провокацию" на Запорожской АЭС. По мнению пользователей Twitter*, лидер Незалежной в отчаянии.

По словам юзеров, Зеленский мог бы сделать "одолжение" всему миру.

"Вот как выглядит отчаяние. Сделай нам всем одолжение и подпиши мирный план", — ответил на пост украинского президента в Twitter* один из комментаторов. "Мы не хотим умирать за тебя, коррумпированный лидер. Мы хотим мира", — поддержал другой.

Читатели отметили, что официальный Киев перешёл к угрозам, которые больше похожи на требования террористов.

"Он угрожает миру радиоактивными осадками с ЗАЭС. Здесь не может быть другой интерпретации. Зеленский — международный террорист", — резюмировали комментаторы.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.